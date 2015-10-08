Силы АТО готовятся ко второй очереди отвода артиллерии, несмотря на обстрел боевиков

Об этом сообщил пресс-секретарь АТО в Луганской области подполковник Руслан Ткачук на своем официальном сайте.

«С 7.00 7 октября до 07.00 8 октября на Луганском направлении - перемирие, а на Артемовском (Попаснянский район) зафиксировано грубое нарушение боевиками т.н. «ЛНР» режима прекращения огня. В частности, вчера в 12.25 военнослужащие и работники Госминтранспорта между селом Троицкое Попаснянского района и селом Калиново, подконтрольным НВФ «ЛНР», которые осуществляли строительные работы по укреплению фортификационных сооружений, были обстреляны со стороны Калиново», - отметил он.

По словам Ткачука, российские наемники осуществили два выстрела из ПТУР, одна из которых попала в экскаватор «Геов 4421 на базе автомобиля «КРАЗ 255». В результате были ранены четверо военнослужащих ВСУ, уроженцев Киевской, Сумской и Харьковской областей. Два защитника Украины получили легкие ранения, два - средней тяжести. Их доставили в травматологическое отделение ЦГБ города Бахмут Донецкой области. Украинские военнослужащие ответный огонь не открывали. На месте происшествия работали наблюдатели ОБСЕ и ООН.

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Также пресс-секретарь сообщил, что вчера руководитель украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон генерал-майор Борис Кременецкий провел телефонный разговор с заместителем главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александром Хугом, который подтвердил факт получения международными наблюдателями материалов обстрела украинских бойцов в районе Троицкого. Прорабатывается вопрос проведения экстренной встречи Трёхсторонней контактной группы. Обстрел между Троицким и Калиново стал единственным случаем нарушения мирных договоренностей НВФ с 30 сентября этого года.

«На Луганском направлении продолжается подготовка ко второй очереди отвода от линии разграничения артиллерии (противотанковых орудий Д-48 и Д-44 калибра 85 миллиметров). Вместе с тем мониторинг-офицеры ОБСЕ продолжают верификацию, проверяются индивидуальные заводские номера и места передислокации танков Т-64 и Т-72. Напомню, они отведены от передовой на расстояние не менее 15 километров», - заявил пресс-секретарь АТО в Луганской области.

Также на полигонах Луганской области продолжаются учения по огневой подготовке. Навыки стрельбы из стрелкового оружия, РПГ совершенствуют молодые солдаты шестой волны мобилизации. На этой неделе планируется учебная стрельба из танков и артиллерии.

Продолжается восстановление линий коммуникаций и инфраструктуры региона. В частности, по координации группы гражданско-военного сотрудничества ВС Украины работают ремонтные бригады по восстановлению электро- и газоснабжения в прифронтовых селах Новоайдарского и Станично-Луганского районов. Работу ремонтников обеспечивают военные саперы, добавил пресс-секретарь.