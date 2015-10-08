Контактная группа может провести экстренную встречу в Минске из-за обстрела боевиками позиций сил АТО

Об этом сообщил пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

В 12.25 в районе населенного пункта Троицкое боевики противотанковыми управляемыми ракетами обстреляли украинский опорный пункт, на котором проводились инженерные работы. Всего преступники произвели два пуска. Вследствие этого одна из ракет попала в экскаватор, и четверо украинских военнослужащих получили ранения.

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Сразу после обстрела украинская сторона сообщила об инциденте представителям ОБСЕ. На место происшествия оперативно прибыл патруль международных наблюдателей, которые задокументировали инцидент.

"Вчера руководитель украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон генерал-майор Борис Кременецкий провел телефонный разговор с заместителем главы Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ в Украине Александром Хугом, который подтвердил факт получения международными наблюдателями материалов обстрела украинских бойцов в районе Троицкого", - говорится в сообщении штаба.

Сейчас прорабатывается вопрос проведения экстренной встречи Трехсторонней контактной группы.

"Этот обстрел стал единственным случаем нарушения мирных договоренностей со стороны противника с 30 сентября этого года", - отметили в пресс-центре АТО.