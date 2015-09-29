Стало известно время выступления Порошенко на Генассамблее ООН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«Сегодня состоится главное событие визита главы Украинского государства в США - президент Украины выступит на общих прениях Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (порядковый номер 11). Выступление запланировано ориентировочно на 19.30 (по киевскому времени)», - говорится в сообщении. Прямую трансляцию события можно наблюдать на официальном сайте ООН.

Кроме того, информирует пресс-служба, четвертый день визита Порошенко в США также предусматривает ряд двусторонних встреч с лидерами стран и участие в официальных мероприятиях ООН.

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Президент начнет свой рабочий день с завтрака Делового совета по международному взаимопониманию с представителями американских деловых кругов.

Ближе к середине дня у главы Украинского государства запланирована встреча с председателем 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Могенсом Ликетофтом.

После этого президент примет участие в рабочей встрече глав делегаций государств-участников Совместной группы по расследованию авиакатастрофы самолета МН-17.

В 15.00 по местному времени (22.00 по киевскому) Порошенко встретится с вице-президентом США Джо Байденом.

В завершение своего визита в США президент Украины выступит с речью в Колумбийском университете.

Ранее УНИАН сообщал, что во время выступления на Саммите по вопросам миротворчества Президент Украины Петр Порошенко призвал страны-члены Генассамблеи ООН поддержать Украину, предоставив ей статус непостоянного члена Организации.