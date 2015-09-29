Порошенко: Украина нуждается в поддержке в борьбе против предательской российской агрессии

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Если Украина получит место в Совете Безопасности на срок 2016-2017 годов на выборах, которые состоятся в течение нескольких недель, вопрос о консолидации деятельности ООН по поддержанию мира будет среди наших основных приоритетов", - сказал Петр Порошенко, обратив внимание на вопросы повышения пропускной способности миротворческих операций путем заполнение критических пробелов, в частности в части авиации и укрепления сотрудничества Совета Безопасности ООН с государствами, предоставляющими военные и полицейские контингенты, обеспечения безопасности "голубых касок".

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"Украина заслужила свою репутацию «миротворческой» нации. С момента обретения независимости, более 34 тыс. украинских "голубых касок" приняли участие в более чем 20 операциях под эгидой ООН, вернув мир и безопасность в истерзанные войной регионы. Мужество украинских вертолетчиков в операциях ООН в Кот-д'ивуаре и Либерии стала легендарной", - сказал он, напомнив, что Украина и ее военнослужащие поддерживали и поддерживают миротворческие миссии ООН в мире.

"Украина остается одной из основных стран, что предоставляет военные вертолеты для ООН - наиболее необходимые и ценные активы, позволяющие проводить сегодняшние сложные миссии. Мы готовы усилить операции ООН 6 украинскими военными вертолетами из Либерии и Кот-д'ивуара после завершения операций ООН в этих странах", - также добавил Петр Порошенко, подчеркнув, что страна готова это сделать в крайне тяжелых условиях безопасности, будучи объектом агрессии Российской Федерации.

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В этом контексте Глава государства отметил, что на Донбассе против предательской российской агрессии отчаянно борются Вооруженные Силы Украины и волонтеры и отметил, что в эти дни Украина нуждается в поддержке и помощи.

"Я уверен, что мы сможем найти общий подход, а успех нашей координации и сотрудничества будет лучшим вдохновляющим сигналом миру по эффективности Организации перед лицом неотложных вызовов в области безопасности", - сказал Петр Порошенко.

Президент также сообщил присутствующим о создании совместной украинско-польско-литовской бригады из 2 тысяч солдат, среди которых 527 украинцев, деятельность которой также направлена на участие в международных миротворческих операциях на основе мандата Совета Безопасности ООН.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко также подчеркнул, что ради сохранения мира и укрепления деятельности ООН необходимо провести ее реформирование.