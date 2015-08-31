В Украине начинаются многонациональные военные учения Sea Breeze-2015

Командующий 6-м флотом ВМС США вице-адмирал Джеймс Фогго назвал Sea Breeze-2015 "важной возможностью для сотрудничества с нашими партнерами и для проведения серьезной подготовки на земле, в воздухе и на море", сообщает ZN.UA. "Я уверен, что они позволят нашим морякам, солдатам, летчикам и морским пехотинцам обменяться ценной информацией, что приведет к укреплению связей и единству в регионе", - сказал Джеймс Фогго.

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В военных маневрах примут участие 2,5 тыс. военнослужащих не только из США и Украины, но также из Болгарии, Германии, Греции, Италии, Великобритании, Румынии, Швеции, Турции и Молдавии.

Отмечается, что почти каждый третий военный будет представлять армия США. Также в учениях Sea Breeze-2015 предполагается задействовать более 150 единиц боевой техники - кораблей, подводных лодок, вертолетов, самолетов, а также колесной техники. Во время морской фазы военных учений будут проведены операции по отработке взаимодействия на воде, морской блокаде, действий против подводных лодок и мерам защиты при нападении со стороны небольших кораблей. Кроме этого, во время Sea Breeze-2015 будет отрабатываться взаимодействие в воздухе, проведения поисково-спасательных операций, а также тактических маневров.