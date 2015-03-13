Украина проведет пять международных военных учений в 2015 году

С американскими военными проведут учения "Фирлес Гардиан - 2015 (Fearless Guardian-2015)", "Си Бриз - 2015 (Sea Breeze-2015)", "Сейбер Гардиан/Репид Трайдент - 2015 (Saber Guardian/Rapid Trident-2015)", - пишет Инсайдер со ссылкой на проект документа на сайте парламента, который предлагает президент Петр Порошенко.

Читайте такжеНАТО проведет в Польше маневры сил быстрого реагирования - польский министр обороныС польскими военными планируется провести обучение авиационных подразделений "Безопасное небо - 2015" и подразделений военной полиции "Правопорядок - 2015".

На подготовку и проведение международных учений Минобороны Украины планирует выделить 30 млн 278 тысяч гривень, МВД - 21 млн 370 тысяч гривень.