На Банковой проходит встреча участников инициативы "21 ноября" относительно изменений в Конституцию

Об этом сообщил участник инициативы, музыкальный продюсер и муж певицы Русланы Александр Ксенофонтов.

По его словам, на встречу пришли более 20 человек - членов группы, среди которых историк Владимир Вятрович, общественные деятели Валерий Пекар, Мирослав Попович.

Как сообщалось, участники инициативы "21 ноября" выступили с обращением к властям относительно внесения изменений в Конституцию.

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Они, в частности, отметили, что "внесение изменений в Конституцию Украины, которые определяют особый статус оккупированных территорий, является началом разрушения конституционного строя и украинской государственности .., что в процессе подготовки изменений в Конституцию Украины были отвергнуты как нормы демократического государства, предусматривающие широкое общественное обсуждение и разъяснение сущности изменений, так и мнение ведущих украинских экспертов-юристов и общественных деятелей о невозможности внесения этих изменений в Конституцию Украины. Мы убеждены, что подавляющее большинство украинских граждан не понимает сущности этих изменений из-за недостаточной публичной коммуникации, а большинство, кто понимает, поддерживает нашу отрицательный позицию ".

Обращение подписали 28 участников инициативы, в частности, генеральный директор «1+1 медиа» Александр Ткаченко, правозащитник Евгений Захаров, Заслуженный экономист Украины Александр Пасхавер, ряд художников, экспертов, журналистов, общественных деятелей и священнослужителей.