Порошенко: Сильное местное самоуправление отличает нас от России и приближает к Европе

Накануне Дня независимости президент Украины Петр Порошенко встретился с известными общественными деятелями, которые принимали участие в создании, утверждении и развитии независимого Украинского государства, в написании и принятии Украинской Конституции, утверждении демократических принципов в Украине. Состоялся откровенный разговор об актуальных вопросах развития государства, в частности, об изменениях в Конституцию Украины в части децентрализации власти.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Как отмечается в сообщении, президент подчеркнул важность «честного и открытого разговора о децентрализации, как одной из важнейших реформ, которую ждет Украину уже много лет» и обратился к присутствующим с призывом стать проводниками реформаторских идей децентрализации, быть активными в защите единства страны и ее дальнейшего демократического развития.

Президент подчеркнул важность поддержки со стороны авторитетов страны в процессе принятия Верховной Радой изменений в Конституцию относительно децентрализации.

«Создание местного самоуправления - это один из элементов построения западной цивилизации. Наличие сильного местного самоуправления, - вспомним о магдебургском праве, - было и будет одним из наших цивилизационных различий, которые отличают нас от России и приближают к Европе», - сказал глава государства.

Он добавил, что изменения в Конституцию предусматривают действенные предохранители, которые гарантируют территориальную целостность Украины и ее унитарности, а децентрализация не касается таких вопросов, как оборона, внешняя политика, безопасность, обеспечение прав и свобод граждан.

Бывший посол Украины в США Юрий Щербак отметил необходимость улучшения коммуникации власти с обществом. Он отметил необходимость развенчания «мифологема Путина» о том, что украинцы и русские - единый народ, а также о том, что Украина якобы находится под внешним управлением. Президент на это ответил: «Есть единый Украинский народ, следующий в Европу, и есть русский народ, который находится в глубоком кризисе».

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук отметил, что изменения в Конституцию никоим образом не должны нести угрозу для страны. Во время дискуссии Блаженнейший Любомир (Гузар) призвал всех «избавиться от «советского» в мышлении, четко осознать, где находится Украина и сделать все возможное, чтобы Конституция действовала как можно более длительное время», что, по его мнению, будет способствовать стабильности в обществе.

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Среди присутствующих были такие известные общественные и политические деятели, как народный депутат многих созывов Иван Заец, украинский ученый-философ, исполнительный директор Фонда Возрождения Евгений Быстрицкий, политический деятель Дмитрий Павлычко, академик Национальной академии наук Украины, советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин, Председатель Конституционного Суда Украины (1996-1999 гг.), член Конституционной Комиссии Иван Тимченко, Судья Конституционного Суда Украины (1996-2003 гг.), член Конституционной Комиссии Николай Козюбра, Вице-президент Национального университета «Киево -Могилянская академия »(2002-2007 гг.) Владимир Панченко.

Во встрече также принял участие Председатель Верховной Рады и Конституционной Комиссии Владимир Гройсман, подчеркивается в сообщении.