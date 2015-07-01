Порошенко: Децентрализация не означает ослабления центральной власти в вопросах обороны и внешней политики

17:25, 01 июля 2015
Политика
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Президент подчеркнул, что децентрализация не означает ослабления центральной власти в ключевых для государства вопросах.

Порошенко / Фото УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что децентрализация не означает ослабления центральной власти в таких вопросах как оборона, внешняя политика, национальная безопасность, верховенство права, соблюдение гражданских свобод.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время презентации проекта изменений в Конституцию Украины в части децентрализации.

"Еще раз подчеркиваю, что децентрализация не означает ослабления центральной власти в таких вопросах как оборона, внешняя политика, национальная безопасность, верховенство права, соблюдение гражданских свобод", - сказал президент.

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