Порошенко: Децентрализация не означает ослабления центральной власти в вопросах обороны и внешней политики

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что децентрализация не означает ослабления центральной власти в таких вопросах как оборона, внешняя политика, национальная безопасность, верховенство права, соблюдение гражданских свобод.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время презентации проекта изменений в Конституцию Украины в части децентрализации.

"Еще раз подчеркиваю, что децентрализация не означает ослабления центральной власти в таких вопросах как оборона, внешняя политика, национальная безопасность, верховенство права, соблюдение гражданских свобод", - сказал президент.