Сегодня в Чернигове в 205-м округе проходят промежуточные выборы народного депутата

Кулич сложил депутатские полномочия после назначения его на должность председателя Черниговской областной государственной администрации.

Для участия в выборах зарегистрировалось рекордное количество кандидатов – 127, и только 8 из них представляют политические партии, остальные – самовыдвиженцы. Треть кандидатов имеют статус безработных. Свои кандидатуры с участия в выборах сняли 36 человек.

В избирательный бюллетень включена 91 фамилия кандидата в народные депутаты. Бюллетень имеет длину около 1 метра.

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Избирательная кампания в округе проходила достаточно напряженно. Лидерами борьбы за место в парламенте стали председатель политсовета партии "Укроп" 45-летний Геннадий Корбан и руководитель Государственного управления делами 31-летний Сергей Березенко.

В областном центре Черниговщины в избирательные списки включены почти 150 тыс. избирателей, создано 83 избирательных участка.

Для обеспечения правопорядка и законности по указанию министра внутренних дел Арсена Авакова в Чернигов прибыли дополнительные силы правоохранителей. В частности, в городе находятся бойцы Национальной гвардии Украины, а также представители спецбатальонов "Чернигов" и "Кировоград". Работает круглосуточный оперативный штаб.