В Чернигов прибывают дополнительные отряды милиции для обеспечения порядка в день выборов в округе №205

Об этом сообщили в секторе общественных связей управления МВД в Черниговской области. Порядок будут обеспечивать бойцы Нацгвардии, представители спецбатальонов "Чернигов" и "Кировоград".

Читайте также205 округ: нардеп сообщил о скупке голосов в бывшей приемной Кулича

"Правоохранители еще прибывают в город. Точное их количество назвать пока не можем", - отметили в секторе общественных связей.

Милиция начала патрулирование города в усиленном режиме. Милиционеры будут охранять все 83 избирательных участка. С целью недопущения провокаций сейчас решается вопрос о взятии под охрану силами сотрудников МВД избирательных штабов кандидатов.

Кроме того, милиция призвала кандидатов в народные депутаты прекратить подкуп избирателей во всех его формах, в том числе завуалированных: раздача продовольственных наборов и заключение соглашений с жителями избирательного округа за денежное или иное вознаграждение.

В милиции подчеркнули, что стремятся обеспечить избирательный процесс исключительно в правовом поле, не поддерживают и не противодействуют ни одному из кандидатов в народные депутаты.

Как сообщал УНИАН, вчера министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что правопорядок во время проведения промежуточных выборов народного депутата в округе № 205 в Чернигове обеспечит спецгруппа МВД.

Справка УНИАН. ЦИК назначил промежуточные выборы народного депутата в округе №205 (Черниговская область) на 26 июля в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Валерия Кулича, избранного в этом округе на внеочередных выборах 26 октября 2014 года от партии "Блок Петра Порошенко". Кулич сложил депутатские полномочия после назначения его председателем Черниговской областной государственной администрации.

ЦИК для участия в выборах зарегистрировала 127 кандидатов, только 8 из них представляют политические партии, остальные - самовыдвиженцы. На прошлой неделе свои кандидатуры сняли 36 человек. Очень большое количество кандидатов на промежуточных выборах в парламент эксперты объясняют попытками наиболее политически влиятельных игроков контролировать избирательные комиссии, и прогнозируют осложнение процесса подсчета голосов.