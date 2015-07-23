Премьер Израиля пообещал обеспечить украинцев возможностью беспрепятственно путешествовать по стране

Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.

Петр Порошенко поблагодарил израильских врачей за помощь, которую они предоставили капитану милиции Надежде Андрухив, получившей ранения в результате взрывов около участковых пунктов милиции во Львове. Сейчас она по инициативе Президента и при его поддержке лечится в Израиле.

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Премьер-министр Израиля пообещал сделать все для того, чтобы помочь раненой в результате теракта во Львове.

Президент Украины также поднял вопрос беспрепятственного пересечения украинскими туристами израильской границы. Премьер-министр Израиля пообещал принять все меры, чтобы украинцы могли беспрепятственно путешествовать по его стране.

Собеседники также обсудили вопрос заключения соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем и договорились ускорить этот процесс.

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Также собеседники высказались за скорейшее проведение украино-израильской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Петр Порошенко и Биньямин Нетаньяху договорились поддерживать в дальнейшем высокую динамику политических контактов.

Ранее УНИАН сообщал, что Израиль полностью поддерживает территориальную целостность Украины и не признаёт аннексии Крыма.