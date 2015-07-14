МВД связывает взрывы во Львове с событиями в Мукачево
Министерство внутренних дел связывает два взрыва на участковых пунктах милиции во Львове с событиями в Мукачево Закарпатской области.
Как сообщает пресс-служба МВД Украины, в результате взрывов в Львове пострадали двое участковых инспекторов. Степень тяжести ранений устанавливается.
На местах работают следственно-оперативные группы. Найдено предохранительную скобу от гранаты РГД-5. По предварительным данным, злоумышленники заминировали входные двери участковых пунктов.
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Милиция Львовщины переведена в усиленный режим несения службы и принимает все меры по поиску злоумышленников и стабилизации ситуации.
МВД призывает всех неравнодушных граждан оказать всю имеющуюся информацию об этих преступлениях.
Напомним, во Львове возле сразу двух пунктов милиции прогремели взрывы.
Как сообщал УНИАН, 11 июля в Мукачево возник конфликт со стрельбой между "Правым сектором" и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо.
В результате конфликта есть убитые и раненые, количество которых уточняется.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины - создание преступной организации и ч. 3 ст. 258 - террористический акт.