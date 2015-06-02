Израиль считает Крым украинским, но не присоединится к санкциям против РФ - посол
11:53, 02 июня 2015Политика
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Израиль полностью поддерживает территориальную целостность Украины и не признаёт аннексии Крыма.
Белоцерковски рассказал о позиции Израиля по Крыму / Фото УНИАН
Об этом заявил посол Израиля в Украине Элиав Белоцерковски в интервью изданию Фокус.
При этом Израиль не считает целесообразным присоединяться к санкциям против Росии.
Читайте такжеВ Верховной Раде создано межфракционное объединение по сотрудничеству с Израилем"Но что касается санкций, то это была инициатива западных стран. У нас же своя политика в отношении России. Мы надеемся, что конфликт в Донбассе будет урегулирован мирным путём, и на данном этапе не считаем, что присоединение Израиля к санкциям будет целесообразным для достижения этой цели", - сказал он.
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