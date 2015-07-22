Конституционный суд взялся за рассмотрение изменений по децентрализации
20:19, 22 июля 2015Политика
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Конституционный суд открыл производство по обращению ВР о предоставлении заключения относительно соответствия законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины по децентрализации власти (регистрационный № 2217а) требованиям статей 157 и 158 КУ.
Фотоиллюстрация / УНИАН
Об этом говорится в сообщении пресс-службы КСУ.
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«Вторая коллегия судей на заседании рассматривала вопрос об открытии конституционного производства по делу. Коллегия судей приняла Постановление об открытии конституционного производства», - отмечается в сообщении.
Также КСУ на заседании обсудил вопрос о форме рассмотрения дела. «Суд принял Постановление по этому вопросу. Дело будет рассматриваться в форме письменного слушания», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, Рада приняла решение подать на рассмотрение в Конституционный суд проект изменений к Конституции в части децентрализации.
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