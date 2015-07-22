МВД расследует факт обнаружения оружия в помещении Генпрокуратуры

Об этом сказал заместитель генерального прокурора Олег Залиско. Он напомнил о заявлении генерального прокурора Виктора Шокина об угрозах в его адрес.

"Вчера при проведении осмотра работниками государственной службы охраны помещения Генеральной прокуратуры обнаружено оружие. Это оружие обнаружено в специально приспособленном месте, а именно в приемной граждан, в кабинете, где проводится прием граждан", - отметил Олег Залиско.

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В связи с этим он сказал, что был обнаружен "наган" 1933 года выпуска. Указанное оружие направили на экспертизу для установления факта возможного совершения из него выстрелов.

"Генеральный прокурор это оценивает как месседж в его сторону о том, что мы можем, мы можем и в частности пронести в режимный объект оружие", - заявил Олег Залиско и добавил, что позиция Шокина заключается в том, что "не дождетесь".

Олег Залиско отметил, что это дело "расследует МВД по факту обнаружения в помещении прокуратуры огнестрельного оружия".

Как сообщал УНИАН, 21 июля во время брифинга генеральный прокурор Виктор Шокин заявил о том, что его собираются физически уничтожить.