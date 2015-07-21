Шокин сократил три тысячи прокуроров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Генпрокуратуры Виктор Шокин сегодня на брифинге в Киеве.

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«Вступил в силу закон о прокуратуре. Моим приказом было сокращено 3 тысячи должностей всей ГПУ», - заявил он.

Таким образом, по словам Шокина, на сегодняшний день численность должностей в системе ГПУ составляет почти 15 тысяч.

Ранее УНИАН сообщал, что штатную численность органов прокуратуры в связи с вступлением в силу нового Закона Украины «О прокуратуре» сократят на более 3 тыс. единиц.