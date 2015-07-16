В центре Киева новая полиция оштрафовала депутата Парасюка (фото)
11:11, 16 июля 2015Политика
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На Крещатике новая полиция оштрафовала внефракционного народного депутата Владимира Парасюка за нарушение ПДД.
Нардеп проехал на красный свет / instagram.com/ukraine_police
Патрульная полиция Киева оштрафовала внефракционного народного депутата Владимира Парасюка в самом центре столицы, на улице Крещатик.
instagram.com/ukraine_police
Об этом говорится в сообщении патрульной полиции в Instagram. Нардеп на автомобиле Skoda Superb проехал на Крещатике на красный свет, полиция «с мигалками» догнала его и заставила остановиться. Депутат получил штраф в 435 гривень.
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Как сообщал УНИАН, 4 июля вечером в Киеве начала работать первая смена патрульной полиции. Верховная Рада приняла Закон "О Национальной полиции" 2 июля. Патрульная полицейская служба создается в Украине в рамках реформирования органов внутренних дел.
Патрульная полиция Киева оштрафовала народного депутата Владимира Парасюка
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