Верховная Рада приняла закон о Национальной полиции

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 278 из 348 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовала в полном составе фракция "Оппозиционный блок"

ВР не поддержала поправку о том, что структуру центрального органа управления полиции утверждает руководитель полиции.

Председатель фракции «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко отметил, что поддержка такой поправки позволила бы сделать полицию политически независимой от политической силы, которую представляет министр внутренних дел.

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Народный депутат от «Народного фронта» Антон Геращенко предложил предусмотреть в законе норму о том, что структуру центрального органа управления Национальной полиции утверждает руководитель полиции по согласованию с министром внутренних дел, и в такой редакции она была включена в закон.

Согласно закону, руководитель полиции назначается на должность и освобождается от должности Кабинетом министров Украины по представлению премьер-министра согласно предложениям министра внутренних дел. Первый заместитель и заместители руководителя полиции назначаются на должности и освобождаются от должностей министром внутренних дел по представлению руководителя полиции.

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Законом предусмотрено, что территориальные органы полиции образует, ликвидирует и реорганизует Кабинет министров по представлению министра внутренних дел на основании предложений руководителя полиции.

ВР также установила, что руководители территориальных органов Национальной полиции назначаются на должности и освобождаются от должностей руководителем Национальной полиции по согласованию с министром внутренних дел.

Луценко отметил, что еще одной особенностью закона является то, что «руководство в центре и на местах Национальной полиции назначается на контрактные 4 или 2 года», и это защитит их в случае каких-либо изменений в политической ситуации в Украине.

Он подчеркнул, что в законе четко выписаны права и обязанности полицейского.

«Впервые не в подзаконных актах, а именно в законе четко прописано, в каком случае полицейский имеет право остановить лицо, осмотреть лицо, задержать лицо, применить к нему определенные полицейские меры», - подчеркнул Луценко.

По его словам, в частности, четко указано, когда полицейский «применяет наручники, резиновую дубинку, водометы, газовые и шумовые гранаты и огнестрельное оружие».

«Невыполнение этих положений, в отличие от предыдущего времени, будет уголовно наказуемым, ибо является нарушением не обычного постановления правительства, а полноценного закона Украины о Национальной полиции», - отметил Луценко.

По его словам, законом предусмотрено, что орган местного самоуправления может проголосовать за недоверие начальнику управления полиции на своем районном или областном уровне, что увеличивает зону контроля над законностью и эффективностью действий полиции.

Луценко подчеркнул, что граждане, которые хотят поступить на службу в полицию, избираются на конкурсах, в том числе по согласию проходят процедуру опроса на так называемом полиграфе, и на конкурсных началах назначаются на должности младшего и среднего начальствующего состава.

Согласно закону, полицейским запрещено высказывать личное отношение к деятельности политических партий во время исполнения служебных полномочий, а также использовать служебные полномочия в политических целях.

Структуру территориальных органов полиции утверждает руководитель полиции по согласованию с министром внутренних дел Украины. Штатное расписание (штат) и смету территориальных органов полиции утверждает руководитель полиции. Руководители территориальных органов полиции назначаются на должности и освобождаются от должностей руководителем полиции. Заместителей руководителей территориальных органов полиции назначает на должности и освобождает от должностей руководитель территориального органа полиции.

Территориальные органы полиции образует, ликвидирует и реорганизует Кабинет министров Украины по представлению министра внутренних дел Украины на основании предложений руководителя полиции.