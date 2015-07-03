Отозвать голоса за закон 1558-1 невозможно, такой процедуры нет - регламентный комитет Рады

Об этом РБК-Украина заявил нардеп, первый заместитель председателя комитета Рады по вопросам регламента и организации работы парламента Павел Пинзеник.

По словам Пинзеника, процедуры отзыва голосов не существует.

Читайте такжеВ БПП считают, что президент ветирует закон о реструктуризации валютных кредитов"Не существует процедуры отзыва голосов. С точки зрения регламента это не даст ничего",- подчеркнул Пинзеник.

Напомним, ранее четыре нардепа - Алена Шкрум, Александр Черненко, Игорь Луценко и Олег Мусий - пообещали отозвать свои голоса за законопроект о реструктуризации валютных кредитов.