Отозвать голоса за закон 1558-1 невозможно, такой процедуры нет - регламентный комитет Рады

11:22, 03 июля 2015
Политика
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Народные депутаты не смогут отозвать свои голоса за законопроект № 1558-1 "О реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте", который был принят вчера Верховной Радой. 

Процедуры отзыва голосов нет - Пинзеник / Фото УНИАН

Об этом РБК-Украина заявил нардеп, первый заместитель председателя комитета Рады по вопросам регламента и организации работы парламента Павел Пинзеник.

По словам Пинзеника, процедуры отзыва голосов не существует.

Читайте такжеВ БПП считают, что президент ветирует закон о реструктуризации валютных кредитов"Не существует процедуры отзыва голосов. С точки зрения регламента это не даст ничего",- подчеркнул Пинзеник.

Напомним, ранее четыре нардепа - Алена Шкрум, Александр Черненко, Игорь Луценко и Олег Мусий - пообещали отозвать свои голоса за законопроект о реструктуризации валютных кредитов.

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