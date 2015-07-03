Отозвать голоса за закон 1558-1 невозможно, такой процедуры нет - регламентный комитет Рады
11:22, 03 июля 2015Политика
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Народные депутаты не смогут отозвать свои голоса за законопроект № 1558-1 "О реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте", который был принят вчера Верховной Радой.
Процедуры отзыва голосов нет - Пинзеник / Фото УНИАН
Об этом РБК-Украина заявил нардеп, первый заместитель председателя комитета Рады по вопросам регламента и организации работы парламента Павел Пинзеник.
По словам Пинзеника, процедуры отзыва голосов не существует.
Читайте такжеВ БПП считают, что президент ветирует закон о реструктуризации валютных кредитов"Не существует процедуры отзыва голосов. С точки зрения регламента это не даст ничего",- подчеркнул Пинзеник.
Напомним, ранее четыре нардепа - Алена Шкрум, Александр Черненко, Игорь Луценко и Олег Мусий - пообещали отозвать свои голоса за законопроект о реструктуризации валютных кредитов.
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