Нардепы хотят отозвать свои голоса за закон о реструктуризации валютных кредитов

Об этом они написали на своих страницах в Facebook.

В частности, Игорь Луценко отметил, что его поступок относительно голосования был идиотским.

«Друзья, я поступил как идиот. Завтра отзываю голос. Для меня был шок, когда придя домой и посмотрев итоги голосования, обнаружил, что 1558 принято в целом. Сейчас жду стенограмму - как именно сформулировал Гройсман. Я не слышал чтобы речь шла о законе в целом», - написал Луценко.

Друзі, я поступив як ідіот.Завтра відкликаю голос.Для мене був шок, коли прийшовши додому і переглянувши підсумки голо... Posted by Igor Lutsenko on Thursday, July 2, 2015

Александр Черненко подчеркнул, что последовательно выступал против этого законопроекта, и не сориентировался в зале.

«Завтра отзову свой голос за 1558-1. В том бардаке, который стоял в зале просто не разобрался. Это не оправдание, просто информация. Но я неоднократно публично против этого закона, поэтому буду последовательным», - отметил Черненко.

Завтра відкличу свій голос за 1558-1. В тому бардаку, який стояв в залі просто не розібрався. Це не виправдання, просто ... Posted by Олександр Черненко on Thursday, July 2, 2015

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