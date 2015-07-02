Защита Савченко получила юридические основания обратиться в ЕСПЧ - адвокат

Об этом УНИАН заявил адвокат летчицы Илья Новиков.

«Впервые Мосгорсуд признал, что Надежда Савченко - делегат ПАСЕ и тем не менее посчитал, что она не имеет иммунитета. На следующей неделе эти бумаги судебного заседания пойдут в Европейский суд по правам человека. Наконец, мы можем туда пожаловаться», - сказал Новиков.

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При этом он пояснил, что вчера впервые российский суд второй инстанции отказал Савченко в освобождении, и в результате этого у защиты появились основания обратиться в Евросуд по правам человека.

«На Россию будет наложено взыскание за незаконный арест Савченко. Это процесс не быстрый - обычно заседание Европейского суда занимает несколько лет, но, учитывая, что дело Савченко уже приняло приоритетный статус, возможно, это случится через несколько месяцев, даже до того, как она будет осуждена и приговор вступит в силу», - добавил он.

Новиков сообщил, что Савченко завершает ознакомление с материалами дела, и в ближайшее время будет начато рассмотрение дела по сути.

В тоже время адвокат отметил, что пока не ясно, в каком российском городе будет проходить суд над Савченко. По его словам, это может быть Москва, где находится большинство свидетелей, Ростов-на-Дону, где Савченко якобы пересекла границу, и Воронеж, где некоторое время содержалась в СИЗО.

Справка УНИАН. Савченко похитили боевики на Донбассе, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. В то же время, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии "Батькивщина". Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

24 апреля этого года Следственный комитет РФ предъявил Савченко окончательное обвинение в якобы пособничестве в убийстве двух и более лиц и незаконном пересечении границы.

21 мая ее адвокат Марк Фейгин заявил, что предварительное следствие завершено. Фейгин отметил, что Савченко обвиняют по трем эпизодам: пособничество в убийстве российских журналистов, незаконное пересечение границы России, а также покушение на убийство пяти человек. Имеются в виду граждане, которые спаслись после обстрела российских корреспондентов под Луганском, сказал он.

6 мая Басманный суд Москвы продлил срок ареста Савченко до 30 июня.

Московский городской суд 10 июня по ходатайству Следственного комитета РФ продлил срок ареста Савченко еще на три месяца - до 30 сентября, всего до 15 месяцев содержания под стражей.

1 июля Мосгорсуд признал законным решение Басманного суда Москвы о продлении срока ареста Савченко до 30 июня.