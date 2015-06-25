МИД отправляет в Москву дипломата для обсуждения ситуации с Савченко и Сенцовым

В Москве украинский дипломат обсудит с российскими коллегами "наиболее острые вопросы консульской защиты граждан Украины и гарантирование безопасности украинских консульских учреждений на территории России", говорится в сообщении МИДа, передает радио "Свобода". Уточняется, что "встреча проводится по инициативе Украины".

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В центре внимания будут резонансные дела о незаконном перемещении на территорию России, а также задержание в этой стране Надежды Савченко, Олега Сенцова, Александра Кольченко и еще шести граждан Украины.

"Представители Украины также будут работать над получением информации в отношении военнослужащих-граждан Украины, которые считаются пропавшими без вести, но, по информации украинской стороны, находятся в пенитенциарных учреждениях на территории России", – сообщают в МИД.