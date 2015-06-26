Кабмин назначил главу Госагентства по вопросам восстановления Донбасса

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко, отмечает его пресс-служба.

«Основной задачей руководителя агентства является координация действий всех международных организаций, гуманитарных организаций, координация деятельности органов местного самоуправления и органов исполнительной власти на территории Донецкой и Луганской областей», - рассказал Зубко о функциях, возложенных на руководителя госагентства.

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По его словам, Черныш также будет решать насущные проблемы, связанные с выполнением проектов по восстановлению Донбасса.

Как сообщал УНИАН, Геннадий Зубко ранее заявлял, что у Государственного агентства по восстановлению Донбасса будут новые полномочия и оно будет заниматься новыми направлениями

Вице-премьер-министр отметил, что Агентство будет заниматься гуманитарным направлением, оказывать помощь людям, переселившимся из Крыма и с востока Украины, привлекать средства различных гуманитарных организаций, в том числе и международных.