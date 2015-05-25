У Яценюка рассказали о новых полномочиях Госагентства по восстановлению Донбасса

Об этом заявляет вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко, пишет Украинская правда.

"Это агентство заработает, но с новыми направлениями работы и с новыми полномочиями", - сказал Зубко в эфире "5 канала".

Вице-премьер-министр отметил, что Агентство будет заниматься гуманитарным направлением, оказывать помощь людям, переселившимся из Крыма и с востока Украины, привлекать средства различных гуманитарных организаций, в том числе и международных.

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По словам Зубко, в настоящее время проходит конкурс на руководителя агентства. "Тут не так просто найти людей, которые бы взялись за это", - подчеркнул он.

Зубко напомнил, что Агентство создавалось как организация, которая бы восстанавливала инфраструктуру на Донбассе, "но над этой задачей сегодня работает министерство регионального развития".

Ранее Зубко заявлял, что на восстановление Донбасса Украине нужнооколо 1,5 миллиарда долларов.