Партия "Украинское объединение патриотов" получила права на использование бренда "УКРОП"

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщил один из лидеров политической партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Геннадий Корбан.

«Мы собрали эту пресс-конференцию для того, чтобы исключить различные инсинуации, которые в последнее время были в прессе по поводу того, что мы каким-то образом некорректно повели себя по отношению к авторскому праву, к творческого человека, известного художника Андрея Ермоленко. Я хотел бы продемонстрировать лицензионный договор, который был заключен в день регистрации партии, а сегодня был подписан акт приема-передачи... Андрей Ермоленко согласился передать «Украинскому объединению патриотов – УКРОП» этот символ. Практически бесплатно. За условную плату – 1 гривна. Мы также договорились о сотрудничестве с художником», - рассказал Корбан.

Он также отметил, что партия не собирается ограничивать использование этого символа среди волонтеров, участников АТО и всех патриотов. «Мы считаем, что это их право носить такой логотип. Они все имеют право носить такой символ», - подчеркнул Корбан.

Юрист Александра Санжара, во время пресс-конференции объяснил, почему Ермоленко передал свою авторскую работу за символическую сумму.

«Сумма – 1 гривна, потому безвозмездно передавать по лицензионным договорам, нельзя. При этом договорились о дальнейшем сотрудничестве, с которого Андрей будет передавать средства на благотворительные цели. Думаю, это будет взаимовыгодно и для него, и для всех патриотов», - сказал он.

В свою очередь, автор символики "УКРОП" Андрей Ермоленко отметил, что часть средств, которые он будет получать по договору о сотрудничестве, передавать детским домам.

«Меня раздражает, когда мои работы или других художников, забирают и ничего не говорят. В данном случае, я понял, что это нормальные люди, которые относятся к авторскому праву с уважением. Я человек аполитичный, но я патриот Украины. Я не поддерживаю ни одну из партий, честно говоря, но однозначно могу сказать, что направление этой партии – патриотический однозначно, поэтому мне это реально нравится. Мы заключили договор о досрочном сотрудничество и хочу всем объяснить, что это делается для того, что у меня есть очень хороший товарищ, который занимается двумя детскими домами и часть средств от этого сотрудничества, я буду жертвовать детским домам, чтобы средства за символику, шли на доброе дело», - рассказал художник и отметил, что хочет еще поработать над логотипом партии чтобы он немножко отличался от того, который сейчас носят на шевронах участники АТО.

В свою очередь, народный депутат Украины Виталий Куприй, призвал присоединяться к политической партии, всех неравнодушных патриотов. Он также обратился к общественности с просьбой информировать о том, если они будут видеть, что в ряды объединения, иметь намерение, попасть сомнительные личности, чтобы можно было вовремя отреагировать на такие факты.