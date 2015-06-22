Порошенко почтил память жертв войны и пообщался с ветеранами (фото, видео)
Президент Петр Порошенко в День скорби и памяти жертв войны в Украине вместе с ветеранами и военнослужащими-участниками АТО почтил память воинов, защищавших страну в годы Второй мировой войны.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента.
Участники церемонии возложили цветы к могиле Неизвестного солдата в Парке Славы и почтили память павших минутой молчания. Рота почетного караула салютовала из личного оружия и прошла торжественным маршем.
Читайте такжеСегодня День скорби и чествования памяти жертв войны
Вместе с Главой государства и ветеранами в церемонии также приняли участие премьер-министр Арсений Яценюк, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко, Председатель Киевской областной государственной администрации Владимир Шандра, президенты Украины Леонид Кучма (1994-2005гг) и Виктор Ющенко (2005-2010гг), правительственные чиновники, народные депутаты, представители АПУ, общественности.
По завершении мероприятия Президент кратко пообщался с ветеранами.