Порошенко почтил память жертв войны и пообщался с ветеранами (фото, видео)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента.

Участники церемонии возложили цветы к могиле Неизвестного солдата в Парке Славы и почтили память павших минутой молчания. Рота почетного караула салютовала из личного оружия и прошла торжественным маршем.

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Вместе с Главой государства и ветеранами в церемонии также приняли участие премьер-министр Арсений Яценюк, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко, Председатель Киевской областной государственной администрации Владимир Шандра, президенты Украины Леонид Кучма (1994-2005гг) и Виктор Ющенко (2005-2010гг), правительственные чиновники, народные депутаты, представители АПУ, общественности.

По завершении мероприятия Президент кратко пообщался с ветеранами.