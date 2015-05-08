Рада сегодня провела заседание с ветеранами, экс-президентами и генсеком ООН (фоторепортаж, видео)
17:35, 08 мая 2015Политика
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Депутаты Верховной Рады 8 мая собрались на торжественное заседание, посвященное 70-й годовщине победы над нацизмом в Европе, месту и роли украинского народа во Второй мировой войне.
В зале присутствовали ветераны / УНИАН
В сессионном зале в первых рядах сидели ветераны Второй мировой войны – депутаты, которые пришли с прикрепленными к одежде красными маками, уступили им свои места.
В День памяти и примирения депутаты уступили местами воинам
Кроме того, в зале также присутствовали главы украинских церквей, экс-президенты Украины и Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.
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Президент Украины Петр Порошенко, выступая сегодня в парламенте, заявил, что считает - Россия не имеет права монополизировать победу над нацизмом и использовать ее для имперских посягательств.
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