Рада сегодня провела заседание с ветеранами, экс-президентами и генсеком ООН (фоторепортаж, видео)

В сессионном зале в первых рядах сидели ветераны Второй мировой войны – депутаты, которые пришли с прикрепленными к одежде красными маками, уступили им свои места.

Кроме того, в зале также присутствовали главы украинских церквей, экс-президенты Украины и Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.

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Президент Украины Петр Порошенко, выступая сегодня в парламенте, заявил, что считает - Россия не имеет права монополизировать победу над нацизмом и использовать ее для имперских посягательств.