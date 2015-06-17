Депутаты не поддержали ни один из законопроектов о снижении пенсионного возраста

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект проголосовали менее 200 депутатов.

Представляя проекты законов, председатель подкомитета по вопросам государственного социального страхования Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Сергей Драюк отметил, что два из предложенных документов комитет рекомендовал отклонить, а насчет третьего не определился.

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Во время длительного обсуждения этого вопроса народный депутат от "Батькивщины" Сергей Соболев отметил необходимость создания рабочей группы, которая бы разработала единый согласованный законопроект с необходимым финансовым обоснованием.

Позже председатель ВР Владимир Гройсман отметил, что эти законопроекты целесообразно было проработать в экспертных группах вместе с представителями правительства.

В частности, законопроектом №1031-3 по которым комитет не определился, предлагалось восстановить норму, согласно которой мужчины имеют право на назначение пенсии по возрасту после достижения 60 лет, женщины - 55 лет при наличии страхового стажа не менее 15 лет (сейчас — после достижения 60 лет и наличии страхового стажа не менее 15 лет).