После четырех попыток проголосовать за урезание пенсий, Гройсман объявил перерыв
19:36, 02 марта 2015Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман объявил перерыв в заседании парламента на 15 минут.
Депутаты 4 раза не поддержали правительственный законопроект / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, он призвал представителей фракций коалиции в свой кабинет на совещание.
Спикер объявил перерыв после того, как депутаты 4 раза не поддержали правительственный законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пенсионного обеспечения (№ 2212).
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Законопроектом, в частности, предусматривается временное ограничение пенсий работающим пенсионерам до 1 января 2016 года. При этом, однако, не предусматривалось ограничение пенсий для военнослужащих, работников, в частности, МВД, силовых органов, которые привлечены к проведению АТО.
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