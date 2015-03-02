После четырех попыток проголосовать за урезание пенсий, Гройсман объявил перерыв

Как передает корреспондент УНИАН, он призвал представителей фракций коалиции в свой кабинет на совещание.

Спикер объявил перерыв после того, как депутаты 4 раза не поддержали правительственный законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пенсионного обеспечения (№ 2212).

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Законопроектом, в частности, предусматривается временное ограничение пенсий работающим пенсионерам до 1 января 2016 года. При этом, однако, не предусматривалось ограничение пенсий для военнослужащих, работников, в частности, МВД, силовых органов, которые привлечены к проведению АТО.