Европарламент опровергает информацию об обращении в Гаагский суд из-за агрессии России против Украины

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщили сегодня в Европейском парламенте, комментируя соответствующее высказывание министра юстиции Украины Павла Петренко.

"Европарламент не обращался с такой просьбой. Он также не имеет права этого делать. Обратиться в Международный уголовный суд может лишь Совет безопасности ООН. Также государство или прокурор могут самостоятельно начать расследование", - пояснили в ЕП.

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Как сообщал УНИАН, 11 июня в интервью одному из телеканалов министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что Европейский парламент обратился в Международный уголовный суд с просьбой расследовать преступления, "которые вызваны российскими властями на территории Украины".

По его словам, речь идет об оккупации Россией Крыма и части востока Украины.