Министр юстиции надеется, что Гаагский трибунал оперативно начнет слушание дела против Путина и его окружения

03:03, 12 июня 2015
Политика
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Министр юстиции Украины Павел Петренко надеется, что Гаагский трибунал оперативно начнет слушание дела против Путина и его окружения относительно оккупации Крыма и части Донбасса.

Фото УНИАН

Об этом он сказал в интервью 5 каналу.

Он напомнил, что «Европейский парламент обратился в Международный уголовный суд о том, чтобы Гаагский трибунал начал расследовать те преступления, которые совершены российскими властями на территории Украины». По его словам, речь идет об оккупации Россией Крыма и части востока Украины».

Читайте такжеЕвропарламент призвал расследовать военные преступления во время аннексии Крыма и конфликта на ДонбассеПетренко отметил, что такая поддержка Украины со стороны Европейского парламента «увеличивает шансы, что Гаагский трибунал оперативно начнет слушать дело против Путина и его окружения за совершение тех преступлений против человечности, которые они сделали на Востоке Украины, в Крыму».

Петренко утверждает, что Украина имеет «очень массивную доказательную базу». По его словам, материалов очень много. «Это несколько огромных коробок с видео- и фото доказательствами по Крыму и Востоку Украины», - подчеркнул министр юстиции.

Читайте такжеГПУ готовит материалы для Гааги о преступлениях России, "ЛНР" и "ДНР" против УкраиныРанее УНИАН сообщал, что по словам министра юстиции Павла Петренко, граждане Украины на оккупированных территориях могут подавать иски против Российской Федерации за нарушения их прав.

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