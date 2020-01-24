Дело о хищениях в "оборонке": экс-директора "Спецтехноэкспорта" будут судить за растрату 55,5 миллиона гривень

Директор "Спецтехноэкспорта" организовал схему растраты средств предприятия "Завод 410 ГА" и выведения их за границу в пользу иностранного юридического лица.

В Киеве будут судить бывшего директора "Спецтехноэкспорта" Владислава Бельбаса, причастного к растрате 55,5 млн гривен.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

В САП сообщили о завершении досудебного расследования и направления в суд обвинительного акта в отношении бывшего директора и еще четырех бывших служащих Государственного хозрасчетного внешнеторгового предприятия "Спецтехноэкспорт" (ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт"). Они причастны к реализации преступной схемы растраты средств, причинившей государственному предприятию ущерб на сумму 55,5 млн гривен.

"Директор ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" с привлечением своих заместителей, директора департамента и заведующего сектором этого предприятия организовал преступную схему растраты принадлежащих государству в лице государственного предприятия "Завод 410 ГА" средств и вывода их за границу в пользу иностранного юридического лица", - говорится в сообщении.

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Так, отметили в САП, в ходе выполнения внешнеэкономического контракта на поставку продукции военного назначения, заключенного "Спецтехноэкспортом" как распорядителем имущества ГП "Завод 410 ГА" с другой страной, вышеуказанное должностное лицо путем подписания соответствующего соглашения привлекло к его сопровождению агента (посредника ) - компанию-резидента Объединенных Арабских Эмиратов.

По условиям этого соглашения агент как коммерческий посредник взял на себя обязательства осуществить от имени, в интересах, за счет и под контролем ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" мероприятия (оказать услуги) в целях заключения (организации заключения) и последующего выполнения вышеуказанного контракта.

За такие услуги на основании подписанных указанными должностными лицами "Спецтехноэкспорта" актов выполнения работ и платежных поручений со счета дочернего предприятия на счет иностранного агента в течение 2015 года были перечислены принадлежащие ГП "Завод 410 ГА" государственные средства в сумме 2,2 млн долларов.

Однако, отметили в САП, собранные следствием доказательства свидетельствуют, что упомянутый посредник никаких услуг, связанных с заключением (организацией заключения) или последующим выполнением указанного внешнеэкономического контракта, не предоставлял.

Как следствие, государству в лице ГП "Завод 410 ГА" был нанесен материальный ущерб на сумму эквивалентную 55,5 млн гривень.

Бывшим чиновникам инкриминируется совершение служебного подлога и умышленной, с использованием служебного положения по предварительному сговору растраты имущества, повлекшее тяжкие последствия интересам государства, то есть совершение преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Обвинительный акт в указанном уголовном производстве направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения, по существу.

В марте прошлого года суд арестовал экс-директора "Спецтехноэкспорта" Владислава Бельбаса и назначил залог в 7 миллионов гривень. Позже он вышел под залог из Лукьяновского СИЗО.

Справка УНИАН. "Спецтехноэкспорт" – государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие, основной сферой деятельности которого являются экспортно-импортные отношения на мировом рынке продукции и услуг военного и двойного назначения. Предприятие привлекает в Украину передовые технологии и методы организации производства, реализуя совместные с иностранными партнерами проекты, способствует проведению научных исследований в сфере военных технологий.

"Завод 410 гражданской авиации" (г. Киев) - государственное предприятие авиационной промышленности Украины. Предприятие осуществляет диагностику, ремонт, техническое обслуживание, переоборудование и модернизацию самолётов и вертолётов. Входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.