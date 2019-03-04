Чиновников предприятия "Укроборонпрома" задержали по подозрению в растрате более $2 миллионов

Также задержаны еще трое бывших должностных лиц госпредприятия "Спецтехноэкспорт".

Детективы НАБУ и САП сегодня, 4 марта, задержали действующего и бывшего директоров государственного предприятия "Спецтехноэкспорт", которое входит в состав концерна "Укроборонпром".

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины на странице в Facebook.

"4 марта 2019 года детективы НАБУ и САП задержали действующего и бывшего директоров ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" по подозрению в растрате 2,225 миллиона долларов США", – сказано в сообщении.

Также задержаны еще трое бывших должностных лиц госпредприятия, добавили в НАБУ. Подробности бюро обещает сообщить позже.

Ранее УНИАН сообщал, что 25 февраля проект «Наши гроши с Денисом Бигусом» обнародовал расследование, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

Утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали каким-либо стандартам качества, накручивались в разы. Этот «товар» по сговору с руководством «Укроборонпрома» продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от «Укроборонпрома» не менее 250 млн грн.

Олега Гладковского журналисты называют другом нынешнего президента Петра Порошенко и «смотрящим за оборонкой».

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26 февраля президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования.

Сам Гладковский заявлял, что его сын стал заложником «грязной работы и грязных дел» и подает иск на журналистов-расследователей.

Пресс-секретарь Специализированного антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк сообщила, что САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных в программе "Наши гроши" фактов о миллионных сделках в оборонной сфере.

27 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ расследует обнародованные в СМИ сделки в оборонной сфере с 2017, а НАБУ - с 2016 года.

По его словам, установленная сумма ущерба, нанесенного госбюджету, от сделок в оборонной сфере, о которых говорится в журналистском расследовании, составляет 22 млн грн.

Также Луценко подтвердил, что предприятия ОПК, в том числе "Кузница на Рыбальском", получали детали для ремонта военной техники контрабандой из России.