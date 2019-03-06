Дело о хищении в "оборонке": суд арестовал директора «Спецтехноэкспорта» Бельбаса

Бельбас и Панасенко являются фигурантами уголовного производства о растрате средств.

Суд арестовал директора «Спецтехноэкспорта» Владислава Бельбаса и назначил залог в 7 миллионов гривень.

Об этом пишет theБабель.

Балбеса, как и экс-заместителя директора предприятия «Спецтехноэкспорт», которое входит в состав «Укроборонпрома» Дениса Панасенко работники Национального антикоррупционного бюро задержали 4 марта.

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Бельбас и Панасенко являются фигурантами уголовного производства о растрате средств. По данным следствия, пятеро чиновников создали преступную схему и привлекли к соглашению предприятия с Министерством обороны Индии компанию-посредника из Объединенных Арабских Эмиратов, которая должна была за счет «Спецтехноэкспорта» обеспечить выполнение контракта. В течение 2015 года на счета компании из ОАЭ поступило $2,2 млн, которые принадлежали ГП «Завод 410 ЦА». Однако посредник в конце концов никаких услуг не оказывал.

В среду Соломенский районный суд города Киева арестовал Панасенко и назначил ему залог в 5 миллионов гривен.

5 марта глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что САП будет просить в суде назначить залог в размере более 28 млн грн для каждого из задержанных чиновников "Спецтехноэкспорта".