Дело о хищении в "оборонке": директора "Спецтехноэкспорта" выпустили под залог из СИЗО

Также под залог вышли еще двое фигурантов этого же дела - предыдущий глава компании Павел Барбул и экс-директор департамента Денис Панасенко.

Директор госпредприятия «Спецтехноэкспорт» Владислав Бельбас, подозреваемый в растрате более 55 миллионов гривень, вышел под залог из Лукьяновского СИЗО.

Об этом сообщает «5 канал» со ссылкой на пресс-службу «Спецтехноэкспорта».

Читайте такжеНАБУ арестовало имущество задержанных чиновников "Спецтехноэкспорта"

Также под залог вышли еще двое фигурантов этого же дела - предыдущий глава компании Павел Барбул и экс-директор департамента Денис Панасенко.

Как сообщал УНИАН, 4 марта прокуроры САП сообщили о подозрении 5 действующим и бывшим служащим ГП ГХВП «Спецтехноэкспорт» в растрате более 55 млн грн госпредприятия.

Как установили в САП, бывший директор «Спецтехноэкспорта» с привлечением двух своих заместителей, директора департамента и заведующего сектором этого предприятия организовал преступную схему растраты принадлежащих государству в лице госпредприятия «Завод 410 ГА» средств и выведения их за границу в пользу иностранного юридического лица.

Действующему руководителю предприятия суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 7 млн грн залога, а бывшему руководителю госпредприятия - содержание под стражей с возможностью внесения 1,9 млн грн залога. Экс-директору департамента - содержание под стражей с альтернативой внесения 5 млн грн залога, бывшему начальнику сектора - содержание под стражей с возможностью внесения 1,5 млн грн залога и бывшему заместителю директора - круглосуточный домашний арест.

Должностным лицам инкриминируется совершение служебного подлога и умышленной, с использованием служебного положения, по предварительному сговору, растраты имущества, чем нанесены тяжкие последствия интересам государства, то есть совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.