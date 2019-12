"Между Путиным и Трампом": Зеленский появился на обложке журнала Time (фото)

Зеленский попал на обложку американского журнала Time от 16 декабря.

Авторитетный американский журнал Time посвятил главную статью номера президенту Украины Владимиру Зеленскому и вынес его фото на обложку.

Статья "The Man in the Middle" (рус. "Человек посередине") опубликована в номере журнала, который выйдет 16 декабря.

Читайте такжеЗеленский назвал три темы, которые хочет обсудить во время встречи в "нормандском формате"

На обложке также написано «Человек посередине. Украинский президент Владимир Зеленский о том, как быть между Путиным и Трампом».

«За почти пол года, как он занимает пост президента Украины, Владимир Зеленский научился сдерживать свои ожидания. Он не ожидает, что его первый раунд мирных переговоров с Россией, которые должны состояться в Париже 9 декабря, закончат войну, которая продолжается вдоль их границы в течение последних пяти лет», — говорится в подписи к фото.

Как говорится в статье, в США демократы считают Зеленского жертвой превышения полномочий Трампом, за что американскому президенту грозит импичмент, в то время как республиканцы рассматривают его как ключевого свидетеля доказательств невиновности Трампа.

Time добавляет, что Зеленскому еще предстоит столкнуться с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы достичь одной из своих главных целей - прекратить войну на Донбассе.

Ранее в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza Зеленский заявил, что в любом случае не начнет полномасштабную войну на Донбассе.