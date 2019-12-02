Зеленский заявил, что не будет начинать войну на Донбассе

Также президент отметил, что выборы на оккупированных территориях можно проводить только после вывода боевиков.

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей можно проводить только по украинскому законодательству после деоккупации.

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Об этом украинский президент заявил в интервью западным СМИ, передает Украинская правда. "Выборы проходят по украинскому законодательству. И украинский закон исключает присутствие боевиков. Все украинские партии должны иметь доступ, наблюдатели, журналисты, ОБСЕ, Центральная избирательная комиссия. Если есть вооруженные группировки, ни одна партия не пойдет туда", - сказал Зеленский.

Относительно контроля границы с Россией Зеленский отметил, что это будет самый сложный вопрос из всех, "если мы когда-нибудь дойдем до его обсуждения". "Я говорю им честно: я не согласен с тем, как этот вопрос был решен в Минске. Согласно Минским соглашениям, сначала пройдут выборы, потом контроль над границей", - пояснил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что позиция украинцев – сначала граница, потом выборы, но это не Минские соглашения: "К сожалению, у нас там есть противоречия. И, конечно, надо решить это".

На вопрос, что он будет делать, если переговоры окажутся безрезультатными, президент Украины ответил: "В любом случае я не начну войну на Донбассе".

По его словам, "есть много горячих голов", которые призывают "отобрать" Донбасс, не думая о цене. "Я считаю, что этими людьми руководят предыдущие правители. И, честно говоря, меня это удивляет. И не только меня – спросите политиков за рубежом. Все удивляются, что таких людей поддерживают и подпитывают, говоря: это наша страна, завтра мы ее получим", – сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря в Париже должна состояться встреча лидеров "нормандской четверки" – президент Украины Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель после долгого перерыва в переговорах такого уровня будут говорить о возможности решения конфликта на востоке Украины.