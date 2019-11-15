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Заседание Рады началось с опозданием с отчета министра здравоохранения Скалецкой (прямая трансляция)

10:42, 15 ноября 2019
Политика
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В сессионном зале зарегистрировались 330 народных депутатов \ фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале зарегистрировались 330 народных депутатов. Опоздание начала пленарного заседания связано с проведением заседания фракции "Слуга народа". 

В сессионном зале в правительственной ложе присутствуют члены Кабинета министров во главе с Алексеем Гончаруком.

Депутаты заслушивают министра здравоохранения Зоряну Скалецкую. Потом планируют назначить двух нардепов в парламентские комитеты.

Также депутаты планируют рассмотреть президентский законопроект о демонополизации спиртовой отрасли, а после этого - скандальные законопроекты об изменениях налоговой системы.

В первом чтении - проект изменений в законодательство об окончательном ограничении неприкосновенности народных депутатов.

Во втором чтении планируют рассмотреть законопроект о работе ГБР, а также о создании Бюро финансовых расследований.

Кроме того, нардепы намерены окончательно внести изменения в законодательство в связи с ратификацией соглашения с США о раскрытии украинскими банками информации о счетах американцев в Украине.

Также у депутатов будет возможность ввести закрытый реестр педофилов.

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Теги: #депутаты#Верховная Рада