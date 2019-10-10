Зеленский установил мировой рекорд по самой долгой в мире пресс-конференции президента страны

Президенту вручили соответствующий сертификат во время пресс-марафона.

Президент Украины Владимир Зеленский установил мировой рекорд по самой продолжительной в мире пресс-конференции президента страны.

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Как передает корреспондент УНИАН, во время пресс-марафона представитель Национального реестра рекордов вручил Зеленскому соответствующий сертификат.

Он отметил, что по состоянию на 18.20 пресс-марафон продолжается «уже более 8 часов, и рекорд не будем говорить чей». «Превышен, как минимум, на 45 минут, и думаю, что вам еще предстоит часов до 9-10, наверное, работать», - сказал он.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель подчеркнула, что это не было подготовлено. «Они сами позвонили нам. Мы не знали об этом. То есть мы не планировали, серьезно», - сказала она.

Когда Зеленскому вручали сертификат, он сказал: «Я так не люблю награды». При этом добавил: «Я же скромный человек».