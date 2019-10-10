Зеленский: я уволю Баканова в случае получения доказательств его сотрудничества с Матиосом

Президент Владимир Зеленский заверил, что готов содействовать расследованию действий коррупционеров.

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности уволить Ивана Баканова с должности председателя СБУ в случае получения доказательств его сотрудничества с бывшим главным военным прокурором Анатолием Матиосом.

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Об этом он заявил в ходе пресс-марафона, отвечая на вопрос, когда привлекут к ответственности Матиоса и экс-генпрокурора Юрия Луценко «за участие в рейдерстве, давлении на бизнес», а также на упрек, что Матиос якобы сейчас консультирует Баканова.

«Мы сделали больше, чем кто-то мог: мы уволили этих людей, хотя это была непростая задача», - сказал президент.

Однако, по его словам, относительно сотрудничества Матиоса с Бакановым должны быть доказательства.

«По поводу того, что господин Матиос консультирует председателя СБУ Ивана Баканова: если вы мне покажете детали, если будут доказательства - я уволю Баканова», - сказал президент.

Он заверил, что готов посодействовать расследованию действий коррупционеров.

«По поводу уголовных дел, в которых был задействован, фигурировал господин Матиос. Не знаю списка этих дел. Но я могу вам обеспечить диалог с генеральным прокурором. А если у вас есть доказательства и свидетели, то хоть завтра готов помочь, чтобы расследовалось каждое дело и действие каждого бывшего коррупционера», - подытожил он.