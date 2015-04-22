В Харькове провели немногочисленный митинг против повышения цен и запрета коммунистической символики

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятии, проходившем на площади Конституции в центре Харькова, приняли участие около 35 активистов общественной организации "Трудовая Харьковщина".

Участники акции протеста держали плакаты с надписями "Нет тарифному геноциду и роста цен", "Власть, прекрати закрывать заводы! Нет безработице!".

Митингующие, все без исключения люди преклонного возраста, требовали реанимировать работу промышленных предприятий Харьковщины, восстановить более тесные экономические и гуманитарные связи с Россией. Также люди возмущались ростом коммунальных тарифов и попыткой депутатов Верховной Рады Украины запретить коммунистическую символику. Митинг продолжался около часа.

Читайте такжеВ Харькове до 10 мая запретили неофициальные массовые мероприятияПараллельно с этой акцией протеста на площади Конституции проходил митинг проукраинских активистов, где присутствовало около 40 активистов. Люди держали национальные флаги. Участники этого мероприятия с помощью подъемной вышки украсили памятник Независимости Украины в центре площади флагом Украины и желто-голубыми лентами, а также развесили флаги Украины на столбы освещения вдоль майдана. Мероприятие длилось около 2,5 часов.

Обе акции разделяли несколько кордонов сотрудников милиции. Митинги прошли без столкновений и провокаций.

По сведениям отдела связей с общественностью главного управления МВД Украины в Харьковской области, с целью недопущения каких-либо провокаций и других конфликтных ситуаций, к охране общественного порядка привлечены около 200 правоохранителей.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Харьковский горсовет обратился в суд с просьбой запрета общественной организации "Трудовая Харьковщина" проводить акцию протеста против повышения тарифов и принятие закона о запрете коммунистической и нацистской символики.

21 апреля Харьковский окружной административный суд отказал в ходатайстве горсовета и позволил "Трудовой Харьковщине" проводить акцию протеста. Горсовет обжаловал это решение, однако, несмотря на это, мероприятие состоялось.