Всемирно известная вещунья предрекла триумф Путина над миром

...Однажды Ванга подняла из могилы генсека Хрущева и спросила у него: «Ну как же так с Крымом-то вышло, биомать?», но тут Джуна уронила тазик с кукурузой, Хрущев кинулся подбирать раскатившуюся по всему скиту царицу полей, бывшую, как известно, смыслом его жизни, поехал на кочане, упал лицом в крэмы и мази Чумака и умер от удушья, и сколько Кашпировский ни заводил ему потом будильник, все было напрасно. «Один Лысый Крым отдал, другой Лысый заберет», - рассердилась Ванга, но тогда никто ее не понял, тем более что она этого и не говорила.

Очередную годовщину смерти популярной вещуньи в странах, что временно откололись от вяликой империи, разваленной Мишкой Меченым, отмечали по-разному. В Лжеукраине, например, сосредоточились на антинаучной чертовщине в духе Диканьки великого русского писателя Николашки Гоголева, вплоть до того, что для пущего страху призвали мистического Гордона. Не обошлось и без русофобии: мол, будет в Украине мир и вообще все хорошо.

Но не тут-то было, потому что русские журналисты, вооруженные догматом православия и последними научными разработками в области написания истинно исторических пророчеств, открыли куда более правдивую правду о том, как сильно ненавидела фашистскую Украину старушка-интернационалистка.

Будет Зорян, будет Шкиряк, будет Луцен, будет Авак, и Полторак, и Полторак, - говорила она. - И Кистион, и Семерак, и Омелян, и Полторак, и Парубий, Грося дурак, и Полторак, и Полторак

«Будет Клич, будет Порох, будет Тьма, будет Кролик», - сообщила Ванга мордатому мужчине Сергею Косторному, представленному телеканалом НТВ как «кум Ванги». «Я над ней смеялся, издевался», - похвалился мордатый мужчина Косторной, - не верил, короче. Но Ванга продолжала упорствовать. «Будет Зорян, будет Шкиряк, будет Луцен, будет Авак, и Полторак, и Полторак, - говорила она. - И Кистион, и Семерак, и Омелян, и Полторак, и Парубий, Грося дурак, и Полторак, и Полторак». Что же это за Полторак такой, думал мордатый кум Ванги, пока этот самый Полторак не пробился в министры и не напал на Россию с истинно украинским вероломством...

С первой цитатой Ванги тоже со временем прояснилось. «Клич - Кличко, Порох - Порошенко, Тьма - Тимошенко, Кролик - Яценюк!» - страшным криком прокричал кто-то из НТВ прямо в экран с другой стороны, и неразрешимая, казалось бы, загадка Ванги тут же разрешилась. Непонятно, правда, к какой такой особой власти пришел мэр Кличко, но Ванга понимала, что других украинских политиков в России все равно не знают (некоторые даже думают, что Зорян и Шкиряк - это один человек, в отличие от тех же, допустим, Климпуша и Цинцадзе), и если про них говорить, то русский телезритель ничего не поймет. Убедившись, что до всех дошло, Ванга молнировала каналу НТВ окончание цитаты про Клича, Тьму, Пороха и Кролика: «Но все развеется и ветром унесено будет!». Кличу, очевидно, тоже ничего не обломится, ибо сказано: «И мальчика в трусах распнет Поветкин, и Крыса прыгнет в батискаф с Медведем головастым, за амфорой дырявой опускаясь, но на дне за жопу щукой бысть укушенною ей, и смерть».

Про Крысу и Медведя пока не расшифровали, очевидно, это какие-то соратники Порошенко.

Дальнейшие предсказания Ванги каналу НТВ были не менее сенсационными: «Порох падет, и придет ему на смену Зеленый господарь». «Зеленый господарь - эт Зяленский, что ль?» - удивляется какой-то другой мордатый друг Ванги, видимо, сват. Вопрос не праздный, потому что откуда в Украине может взяться свой господарь? Был один, господарь Шапка, и тот дальше Ростова не заехал, потому что истинно настоящий Господарь может быть только один - в Москве: «Господарь лысый и красивый, высокий щеголь, друг труда, заслуженно пригретый сливой за Крым на долгие года».

Тут у Ванги очевидная опечатка - конечно же, не «сливой», а «славой».

Все успешные нострадамусы, особенно покойные, всегда знали, что единственное предсказание, которое по-настоящему волнует зрителей российских телеканалов, - это что они, зрители, очень скоро, буквально вот-вот, поставят всех раком

Точку в горячем споре журналистов поставил телеканал «Царьград», резонно отметивший , что Господарь у Ванги иногда именуется как «восьмой», а «восьмой» - это Путин, потому что скоро его вернут в Большую Восьмерку восьмым. Таким образом, «зеленый» применительно к господарю может трактоваться не как фамилия, а скорее как цвет лица, чему у Ванги имеется свое пророческое объяснение: «Как Крысу в батискафе укачает - ее в Восьмерку сразу принимай, а не возьмешь в Большу Восьмерку Крысу - не больно и хотелось ей». После этого, утверждает Ванга в эзотерическом интервью телеканалу «Царьград», «черная тень накроет Европу, и люди притихнут в страхе, и чужестранцы придут управлять Европой».

Тут Ванга, конечно, опять немного прогнала, потому что правление Лысого Господаря Европой, вне всякого сомнения, будет никаким не «черным», а очень хорошим и справедливым. С другой стороны, все успешные нострадамусы, особенно покойные, всегда знали, что единственное предсказание, которое по-настоящему волнует зрителей российских телеканалов, - это что они, зрители, очень скоро, буквально вот-вот, поставят всех раком. Ванга же не виновата, что такие предсказания обычно сбываются с точностью наоборот.