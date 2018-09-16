Новые пророчества Ванги: кто будет новым президентом Украины и долго ли будет править Путин (видео)

Прорицательница могла предвидеть, но не могла повлиять на будущее. Поэтому так важно узнать, что она завещала Украине.

Баба Ванга – самая известная прорицательница 20 столетия. Над ее пророчествами не первое десятилетие бьются ученые со всего мира, пророчества которой осуществляются до сих пор. Невидящими глазами она смотрела в будущее и видела его в мельчайших проявлениях.

Ванга умерла 22 года назад, но ее пророчества до сих пор сбываются. В жизни тех, кто неправильно растолкует ее слова до сегодня, непременно случится беда.

Журналисты "Украинских сенсаций" отправляются за новыми пророчествами для Украины от Вангелии.

От падения Берлинской стены и крушения субмарины "Курск" до аннексии Крыма и теракта 11 сентября в США, от избрания Обамы до четвертого срока Путина - про все это знала Ванга.

Прорицательница могла предвидеть, но не могла повлиять на будущее. Поэтому так важно узнать, что она завещала Украине. От раскола и упадка до расцвета - когда заживем и заживем ли. Кто станет следующим президентом Украины и России.

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В сюжете журналистов смотрите эксклюзивные упоминания Ванги об Украине, которые уже начинают осуществляться. Что предвидела бабушка украинцам? Что она знала о Керченском мосте и какую участь ему предсказала и что напророчила России и Путину?

Также о том, какие атрибуты должны быть у каждого в доме. Что нужно иметь, чтобы деньги пришли с новой силой в дом? А также живые свидетели Ванги собственной персоной: как они переняли дар слепой прорицательницы и как живется им сегодня.

Сколько еще осталось тайн, которые зашифровала прорицательница в свои пророчества, не знает никто.

Но Ванга сказала, кто станет следующим президентом России после Путина: "Когда женщина придет в Россию и ее будут слушать. Вот тогда медведь возьмет правильный след".

"Будет у них еще мир и будет все хорошо", - так Ванга говорила об Украине. Остается надеяться и верить.