Зеленский в "Борисполе" рассказал о разговоре с Путиным по обмену

Гарант поздравил украинцев с возвращением домой.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи украинских пленников в аэропорту "Борисполь" рассказал о договоренности с главой РФ Владимиром Путиным по обмену.

Читайте такжеСамолет с украинскими моряками и политзаключенными приземлился в "Борисполе" (фото, видео)

По его словам, первый разговор с Путиным по обмену состоялся месяц назад – 7 августа, передает ТСН.

"Мы договорились о первом этапе разблокировки нашего диалога, о первом этапе прекращения войны, возвращения наших военных, наших пленных, наших моряков, возвращение наших территорий", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что было сделано все возможное для возвращения украинцев домой и поблагодарил всех, кто был причастен к процессу обмена.

Как сообщалось, в субботу, 7 сентября, в Украину вернулись 35 украинцев.