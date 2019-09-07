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Украинские моряки и политзаключенные ступили на родную землю (фото, видео)

13:59, 07 сентября 2019
Политика
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Как передает корреспондент УНИАН, их встречают родственники, президент Украины Владимир Зеленский, министр обороны Андрей Загороднюк, руководитель Офиса президента Андрей Богдан, генпрокурор Руслан Рябошапка и председатель СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Арсен Аваков.

Присутствующие встречают украинских узников аплодисментами.

Первыми бывших военных пленных и политзаключенных встречает президент, который каждому жмет руку и обнимает.

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Из самолета уже вышли 24 моряка, Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.

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Теги: #Украина#Россия#обмен пленнымипогода в Киеве