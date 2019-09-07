Украинские моряки и политзаключенные ступили на родную землю (фото, видео)

Первыми бывших военнопленных и политзаключенных встречает президент Владимир Зеленский, который каждому жмет руку и обнимает.

Украинские моряки и политзаключенные вышли из самолета. Читайте такжеСамолет с украинскими моряками и политзаключенными приземлился в "Борисполе" (фото, видео) Как передает корреспондент УНИАН, их встречают родственники, президент Украины Владимир Зеленский, министр обороны Андрей Загороднюк, руководитель Офиса президента Андрей Богдан, генпрокурор Руслан Рябошапка и председатель СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Арсен Аваков. Присутствующие встречают украинских узников аплодисментами. Первыми бывших военных пленных и политзаключенных встречает президент, который каждому жмет руку и обнимает. Из самолета уже вышли 24 моряка, Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.

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