Украинские моряки и политзаключенные ступили на родную землю (фото, видео)
13:59, 07 сентября 2019Политика
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Первыми бывших военнопленных и политзаключенных встречает президент Владимир Зеленский, который каждому жмет руку и обнимает.
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Украинские моряки и политзаключенные вышли из самолета.
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Как передает корреспондент УНИАН, их встречают родственники, президент Украины Владимир Зеленский, министр обороны Андрей Загороднюк, руководитель Офиса президента Андрей Богдан, генпрокурор Руслан Рябошапка и председатель СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Арсен Аваков.
Присутствующие встречают украинских узников аплодисментами.
Первыми бывших военных пленных и политзаключенных встречает президент, который каждому жмет руку и обнимает.
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Из самолета уже вышли 24 моряка, Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.
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