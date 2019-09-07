Из Москвы и Киева вылетели самолеты с пленными для обмена (онлайн)

Украинский самолет АН-148 вылетел из московского аэропорта «Внуково».

Из российского аэропорта "Внуково" и украинского "Борисполя" вылетели самолеты с пленными, подготовленными для обмена между Москвой и Киевом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, украинский самолет АН-148 взлетел из московского аэропорта «Внуково» в 12.10 по киевскому времени.

АН-148 принадлежит авиакомпании «Украина», самолеты которой перевозят высших должностных лиц.

В то же время украинские СМИ сообщают, что самолет, прибывший утром из России, вылетел в субботу пополудни из киевского аэропорта "Борисполь" с передаваемыми российской стороне лицами на борту.

Flight RSD092 on its way to Moscow, probably with a person onboard that helped downing flight MH17.

Life is not fair.#PutinAtWarpic.twitter.com/XY6KmYLmpF — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) September 7, 2019

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Как сообщал УНИАН, утром сегодня начался обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

В 8.45 по киевскому времени два автобуса в сопровождении полиции выехали из московского СИЗО «Лефортово». Вероятно, в автобусах находились украинские пленные.

Адвокат Марк Фейгин сообщил, что, по его данным, Россия должна освободить 35 украинцев: 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олега Сенцова, Романа Сущенко, Евгения Панова, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Павла Гриба, Алексея Сизоновича, Владимира Балуха, Эдема Бекирова и Артура Панова.

Позже адвокат Валентин Рыбин заявил, что граждане РФ, которых Украина передает в рамках обмена, вылетели из «Борисполя».