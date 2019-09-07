В аэропорт "Борисполь" прибыли Аваков и Баканов (фото)

Министр внутренних дел Арсен Аваков отказался отвечать на какие-либо вопросы журналистов.

В международный аэропорт «Борисполь», куда сегодня в рамках обмена с РФ должны доставить украинских моряков и политзаключенных, прибыл министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Как передает корреспондент УНИАН, Аваков появился в зале официальных делегаций аэропорта.

Он отказался отвечать на какие-либо вопросы журналистов.

Также в "Борисполь" прибыл председатель СБУ Иван Баканов, сообщает в Twitter "24 канал" и публикует фото:

Баканов тоже прибыл в "Борисполь" pic.twitter.com/ET8eYRJaxS — 24 канал (@24tvua) September 7, 2019

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Как сообщал УНИАН, утром сегодня начался обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

В 8.45 по киевскому времени два автобуса в сопровождении полиции выехали из московского СИЗО «Лефортово». Вероятно, в автобусах находились украинские пленные.

Адвокат Марк Фейгин сообщил, что, по его данным, Россия должна освободить 35 украинцев: 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олега Сенцова, Романа Сущенко, Евгения Панова, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Павла Гриба, Алексея Сизоновича, Владимира Балуха, Эдема Бекирова и Артура Панова.

Позже адвокат Валентин Рыбин заявил, что граждане РФ, которые Украина передает в рамках обмена, вылетели из «Борисполя».