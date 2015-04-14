Историк назвал "подводные камни" закона о статусе борцов за независимость

Такое мнение высказал в комментарии изданию Политическая критика украинский историк, профессор кафедры новой и новейшей истории Украины Украинского католического университета Александр Зайцев.

Так, он указывает на то, что перечень органов власти, организаций, структур и формирований, члены которых принимали участие «во всех формах политической, вооруженной и иной коллективной и индивидуальной борьбы за независимость Украины» с одной стороны очень детализированный, а с другой - далеко не исчерпывающий.

"Среди организаций межвоенной эпохи упомянуто лишь две: УВО и ОУН, но не упомянуты многочисленные партии, которые боролись за независимость преимущественно легальными методами (Украинское национально-демократическое объединение, Украинская социалистическая радикальная партия и другие). Это несколько искажает историческую перспективу, сводя национально-освободительное движение лишь к его наиболее радикальному сегменту", - говорит Зайцев.

Читайте такжеРада приняла закон сына Шухевича о статусе борцов за независимость Украины, в частности ОУН-УПАВопросы у историка вызывает и формулировка части 2 статьи 2 закона «государство считает правомерными формы и методы борьбы за независимость Украины в ХХ веке».

"Все формы и методы, включая убийствагражданских людей? Боюсь, что такая формулировка может стать основанием для попыток «заткнуть рот» тем историкам, которые не признают «правомерными» такие «формы и методы борьбы», как, скажем, антипольская акция УПА на Волыни в 1943 году", - считает Зайцев.

Однако больше всего опасностей, по мнению историка, содержит статья 6 Закона, которая устанавливает ответственность за его нарушение.

"Что означает «пренебрежительное отношение к лицам, указанным в статье 1»? Если я написал когда-то, что «в 1943 году УПА под руководством Дмитрия Клячкивского (Клима Савура) осуществляла этническую чистку на Волыни, в котором погибли десятки тысяч поляков», то проявил ли я этим «пренебрежительное отношение» к УПА и поэтому должен ли нести за это ответственность согласно действующему законодательству Украины», если не отрекусь от этого взгляда?", - сказал он.

Так же вызывает вопросы у историков и формулировка «публичное отрицание факта правомерности борьбы за независимость Украины».

"Очень вероятно, что найдутся желающие на основании этой статьи признать критику отдельных методов деятельности ОУН и УПА «надругательством над памятью борцов за независимость Украины» и «унижением достоинства Украинского народа». Правда, тогда им придется ретроспективно обвинить в «надругательстве» и митрополита Андрея Шептицкого, который в 1934 году своим пастырским посланием осудил террористическую деятельность членов ОУН, назвав их "преступниками и врагами народа", - сказал историк.