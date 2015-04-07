Япония отказалась поставлять оружие Украине

Об этом он заявил в ходе встречи с журналистами в своей резиденции в Киеве, сообщает LB.ua.

По его словам, Япония может экспортировать оружие только в том случае, если это отвечает очень четким критериям. В частности, уточнил посол, японская политика относительно экспорта вооружений направлена исключительно на увеличение оборонных возможностей любой страны.

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Кроме того, Шигеки Суми выразил озабоченность по поводу заявления президента РФ Владимира Путина относительно возможности применения ядерного оружия в случае заострения ситуации при аннексии Крыма в 2014 году.

Он напомнил, что, согласно Будапештскому меморандуму, США, Великобритания и Россия обязались уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ответ на подписание Киевом договора о нераспространении ядерного оружия.